موجة حر قياسية.. الحرارة تصل إلى 41.1 درجة مئوية في وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة بلغت 41.1 درجة مئوية في حي تينريو بمدينة هاماماتسو في محافظة شيزوؤكا، الخميس، مسجلة أعلى درجة حرارة في اليابان منذ بداية العام.

وتُعد هذه القراءة سادس أعلى درجة حرارة تُسجل في البلاد منذ بدء تدوين الإحصاءات، كما تعادلت مع الرقم القياسي المسجل سابقًا في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، وفي حي تشو بمدينة هاماماتسو. أما أعلى درجة حرارة سُجلت في تاريخ اليابان، فبلغت 41.8 درجة مئوية في مدينة إيسيزاكي بمحافظة غونما في 5 أغسطس/آب من العام الماضي.

وشهدت مناطق واسعة في شرق وغرب اليابان ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثير نظام ضغط جوي مرتفع قادم من المحيط الهادئ.

وإلى جانب حي تينريو، سجلت ستة مواقع أخرى في وسط اليابان ما يُعرف بـ ”كوكوشوبي“ (kokushobi)، وهو مصطلح استُحدث في أبريل/نيسان الماضي للإشارة إلى الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو أكثر.

وسجلت كل من مدينة تويوتا في محافظة آيتشي ومدينة مينو في محافظة غيفو 40.8 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة 40.7 درجة في مدينة كوانا بمحافظة مي، و40.4 درجة في مدينة غيرو بمحافظة غيفو، بينما سجل كل من حي تشوؤ في مدينة هاماماتسو ومدينة تاجيمي في محافظة غيفو 40.2 درجة مئوية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)