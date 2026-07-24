للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.. انخفاض أسعار الوحدات السكنية القديمة في وسط طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت شركة طوكيو كانتي (Tokyo Kantei) المتخصصة في أبحاث العقارات، الخميس، بأن متوسط أسعار الوحدات السكنية القديمة في أحياء طوكيو الـ 23 انخفض بنسبة 0.8% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا أول تراجع شهري منذ 26 شهرًا.

وبلغ متوسط السعر 127.41 مليون ين لكل وحدة سكنية بمساحة 70 مترًا مربعًا، متأثرًا بتراكم الوحدات السكنية مرتفعة الثمن التي لم تُبع، ما دفع بعض البائعين إلى خفض الأسعار.

ورغم هذا التراجع، ظل متوسط الأسعار في يونيو/ حزيران ثاني أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في مايو/أيار، كما ارتفع بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت شركة طوكيو كانتي إلى أن سوق الوحدات السكنية في وسط العاصمة قد يواصل مرحلة تصحيح الأسعار حتى نهاية العام.

وفي المقابل، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية القديمة في منطقة طوكيو الكبرى، التي تضم العاصمة ومحافظات كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا المجاورة، بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 74.54 مليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)