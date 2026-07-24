أويوا يخلف مورياسو في تدريب منتخب اليابان بعد كأس آسيا 2027

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الخميس، تعيين غو أويوا مديرًا فنيًا للمنتخب الياباني الأول للرجال، المعروف بلقب ”الساموراي الأزرق“، اعتبارًا من المباراة الدولية الودية المقررة في مارس/آذار المقبل، خلفًا للمدرب هاجيمي مورياسو.

وسيواصل أويوا (54 عامًا) في الوقت نفسه مهامه مدربًا للمنتخب الياباني تحت 21 عامًا، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028. وجاء قرار تعيينه خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الياباني لكرة القدم، الذي عُقد في طوكيو.

وسيستمر مورياسو (57 عامًا)، الذي قاد المنتخب الياباني في بطولة كأس العالم الأخيرة، في منصبه حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس آسيا، المقررة إقامتها بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2027.

ومن المنتظر أن يقود أويوا عملية إعداد المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم 2030، مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النهج الذي أرساه مورياسو.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، تسونياسو مياموتو، والمدرب هاجيمي مورياسو مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)