روسي يُشتبه في تجسسه يغادر اليابان بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز

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طوكيو - (جيجي برس)-- غادر رجل، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إنه ضابط في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) ومسؤول عن عمليات في اليابان لتهريب سلع عالية التقنية تحتاجها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، البلاد بعد نشر التقرير، وذلك وفقًا لمصادر أمنية يابانية، الخميس.

وأفادت المصادر بأن الرجل يُعتقد أنه استخدم هوية مزيفة، مدعيًا أنه موظف في شركة ”أيروفلوت“، أكبر شركة طيران روسية، حيث كان يعمل انطلاقًا من فرع الشركة في طوكيو. وأضافت أنه تأكدت مغادرته اليابان بعد نشر تقرير ”نيويورك تايمز“ في 12 يوليو/تموز.

وذكر التقرير أن الرجل ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) وكان يشرف على عمليات وحدة استخبارات روسية شديدة السرية تُعرف باسم ”المديرية العشرين“، كما كان مسؤولًا عن تأمين مواد عالية التقنية لروسيا عبر دول وسيطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)