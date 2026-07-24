الحكومة اليابانية تعتزم تعزيز هيئة خدمات الهجرة لتشديد الرقابة على الأجانب

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طوكيو-(جيجي برس)-- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليابانية تعتزم تعزيز هيئة خدمات الهجرة بهدف تشديد الرقابة على المواطنين الأجانب المقيمين في البلاد.

وأوضح كيهارا خلال اجتماع وزاري حول السياسات المتعلقة بالأجانب، أن اليابان بحاجة إلى تعزيز الإجراءات الصارمة ضد المقيمين بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة إقامتهم، وتسريع إجراءات فحص طلبات الإقامة للأجانب.

وتعتزم الحكومة زيادة عدد موظفي مراقبة الهجرة ومفتشي الهجرة بنحو 200 موظف لكل منهما.

وبحسب هيئة خدمات الهجرة، بلغ عدد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في اليابان 68,488 شخصًا حتى يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف كيهارا أن الحكومة ستنشئ مجموعة عمل تضم خبراء لوضع سياسة أساسية بشأن قبول الأجانب في البلاد بحلول نهاية السنة المالية 2026.