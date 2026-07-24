وفاة أوكاموتو العضو السابق في ”الجيش الأحمر الياباني“ في لبنان

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القاهرة - (جيجي برس)-- أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، وفاة كوزو أوكاموتو، العضو السابق في الجيش الأحمر الياباني والمطلوب دوليًا لدوره في الهجوم المسلح الذي استهدف مطارًا دوليًا في إسرائيل عام 1972، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت. وكان أوكاموتو يبلغ من العمر 78 عامًا.

ولم تكشف الجبهة عن سبب الوفاة، إلا أن مسؤولًا بارزًا فيها قال، في مقابلة هاتفية، إن أوكاموتو توفي قرابة ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تقدمه في السن.

وأضاف المسؤول أن أوكاموتو سيُدفن في محيط بيروت، مشيرًا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت قد وفرت له الحماية. وينحدر أوكاموتو من محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان.

وفي بيان نعي، وصفت الجبهة أوكاموتو بأنه ”مناضل“ قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية.

وكان أوكاموتو قد انضم إلى جماعة متطرفة أثناء دراسته في جامعة كاغوشيما، ثم غادر اليابان في فبراير/شباط 1972 بحثًا عن قاعدة لأنشطته، لينضم لاحقًا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويُذكر أن شقيقه الأكبر، تاكيشي أوكاموتو، كان عضوًا في المجموعة التي اختطفت طائرة ”يودو“ التابعة للخطوط الجوية اليابانية عام 1970، ويُعتقد أنه توفي في كوريا الشمالية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)