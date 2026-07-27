إقبال متزايد على أجهزة التكييف المحمولة في اليابان مع موجة الحر الشديدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد أجهزة التكييف المحمولة إقبالاً متزايداً في اليابان، في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، ولا سيما في منطقة توكاي بوسط اليابان، حيث سُجلت في بعض المناطق درجات حرارة بلغت 40 درجة مئوية أو أكثر فيما يُعرف بـ”الحر القاسي“ .

ويشير مسؤولون في القطاع إلى أن هذه الأجهزة تحظى بشعبية لأنها أقل تكلفة نسبياً من أجهزة التكييف التقليدية ولا تتطلب أعمال تركيب معقدة، كما يلجأ بعض المستهلكين إلى شرائها لتكون جهاز التكييف الثاني أو الثالث في منازلهم. ومع تزايد الطلب، تعمل الشركات المصنعة ومتاجر الإلكترونيات على توسيع تشكيلة منتجاتها.

وفي أحد فروع سلسلة متاجر الإلكترونيات الكبرى بيك كاميرا في منطقة يوراكوتشو بحي تشيودا في طوكيو، تحقق أجهزة التكييف المحمولة، التي تتراوح أسعارها بين نحو 30 ألفاً و50 ألف ين، مبيعات قوية.

وأوضح مسؤول في المتجر أن مشتري أجهزة التكييف التقليدية يضطرون حالياً إلى الانتظار نحو شهر حتى يتم تركيبها، بسبب الارتفاع المفاجئ في الطلب قبل بدء تطبيق معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة في عام 2027، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وعلى عكس أجهزة التكييف التقليدية، لا تحتاج معظم أجهزة التكييف المحمولة إلى وحدة خارجية، ويكفي تركيب خرطوم لتصريف الهواء الساخن عبر النافذة، مما يجعل استخدامها أسهل وأكثر مرونة.