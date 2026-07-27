هوندا ونيسان تتقاربان مجددًا.. تعاون لتطوير ”عقل“ سيارات المستقبل

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طوكيو- (جيجي برس)-- تدرس شركتا هوندا موتور ونيسان موتور، اللتان تجريان مباحثات بشأن مجالات التعاون بينهما، تطوير نظام التشغيل الخاص بالمركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs) بشكل مشترك، بالاعتماد على التكنولوجيا التي طورتها نيسان، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتتيح المركبات المعرفة بالبرمجيات إضافة وظائف جديدة أو تحسين وظائف قائمة، مثل القيادة الذاتية، من خلال تحديثات البرامج. ويُعد نظام تشغيل المركبة تقنية أساسية للجيل المقبل من السيارات، ومن المتوقع أن يسهم توحيده بين شركتي صناعة السيارات اليابانيتين في رفع كفاءة عمليات التطوير.

وكانت هوندا ونيسان قد أعلنتا في عام 2024 عزمهما دراسة التعاون في مجالات تشمل المركبات المعرفة بالبرمجيات، والبطاريات، وتوريد المركبات. كما دخلتا لاحقًا في محادثات بشأن احتمال اندماج أعمالهما، إلا أن تلك المباحثات انتهت دون التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، واصلت الشركتان بحث فرص التعاون على أساس كل مشروع على حدة. ووفقًا للمصادر، فقد اتجهت المناقشات المتعلقة بتوحيد نظام التشغيل، وهو التقنية الأساسية التي تقوم عليها المركبات المعرفة بالبرمجيات، نحو الاستفادة من التكنولوجيا التي طورتها نيسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)