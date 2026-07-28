ارتفاع طلبات الاستشارة المتعلقة بالابتزاز الجنسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان تزايداً مطرداً في أعداد الضحايا الذين يلجؤون لطلب المشورة والمساعدة جراء الوقوع في شباك ”الابتزاز الجنسي“ (Sextortion).

ويُشير هذا المصطلح — الذي يدمج بين كلمتي ”جنس“ (Sex) و”ابتزاز“ (Extortion) — إلى الممارسات التي يخضع فيها الأفراد لسيطرة جسدية وعاطفية، أو لمطالب مالية مجحفة من قِبل مبتزين يستغلون صوراً ومقاطع جنسية أُخذت دون موافقة الضحايا؛ حيث يُكره الضحايا تحت وطأة التهديد على الدفع المالي أو الانخراط في أعمال غير قانونية بدوام جزئي.

وقد بدأت منظمة ”Paps“ — وهي منظمة غير ربحية تتخذ من طوكيو مقراً لها وتنشط في دعم ضحايا العنف الجنسي الرقمي — رصد الإحصاءات المتعلقة بهذه الظاهرة منذ أربع سنوات، بالتزامن مع بدء تصاعد هذه الحالات.

وقفز عدد الأشخاص الذين طلبوا الاستشارة والاستعانة بالمنظمة إلى 1864 شخصاً خلال السنة المالية 2024 (التي انتهت في مارس/آذار من العام الماضي)، مقارنة بـ 535 شخصاً فقط في الفترة ما بين يوليو/تموز 2023 ومارس/آذار 2024. وواصل هذا الرقم تصاعده الحاد خلال السنة المالية 2025 ليصل إلى 3040 شخصاً؛ شكل الرجال 36% منهم، والنساء 19%، فيما لم يُحدد جنس الـ 45% المتبقية من الحالات.

وفي هذا الصدد، أكدت إيري أوتشيدا — عضو مجلس إدارة منظمة ”Paps“ — أن القضايا التي تتضمن ابتزازاً مالياً وتكسباً غير مشروع شهدت ارتفاعاً لافتاً ومقلقاً في الآونة الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)