رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتقديم مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك قريباً

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الاثنين بأن إدارتها تستعد لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان قريباً، يقترح خفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب اختتام جلسة ممتدة للبرلمان يوم السبت، أعربت تاكايتشي عن أملها في أن ينهي ”المجلس الوطني للضمان الاجتماعي“ — الذي يضم ممثلين عن مختلف الأحزاب — مناقشاته حول خفض الضريبة المقترح في أسرع وقت ممكن.

وقالت تاكايتشي: «نأمل في تقديم مشروع القانون فور توصل المجلس إلى نتائج نهائية، حتى يتسنى للمواطنين التنعّم بآثار هذا التخفيف المالي في أقرب فرصة».

ورداً على سؤال بشأن مطالبات أحزاب المعارضة بتقديم مساعدات نقدية مباشرة بدلاً من خفض الضريبة، أوضحت رئيسة الوزراء أنها لن تتخذ قراراً بهذا الشأن إلا بعد إتمام المجلس لمناقشاته.

كما أكدت رئيسة الوزراء خلال المؤتمر أن علاقة الثقة التي تجمع حزبها الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بشريكه في الائتلاف (حزب الابتكار الياباني) تُعد «علاقة راسخة لا تتزعزع».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)