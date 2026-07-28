موجة حر غير مسبوقة.. كيوشو تسجل 40 درجة مئوية لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية في مدينة ”هيتا“ بمحافظة أويتا عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الاثنين؛ في سابقة هي الأولى من نوعها المسجلة في منطقة ”كيوشو“ بجنوب غرب اليابان.

ويُعد هذا اليوم السادس خلال هذا العام الذي يُصنف ضمن فئة ”كوكوشوبي“(kokushobi)، وهو مصطلح استُحدث في أبريل/نيسان الماضي للإشارة إلى الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو أكثر في البلاد، وذلك إثر موجة الحر العارمة الناجمة عن تمركز مرتفع جوي قبالة الساحل الغربي لإقليم كيوشو.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه مناطق أخرى من عتبة الـ 40 درجة المحددة لتصنيف ”كوكوشوبي“، سجلت مدينة ”كورومي“ بمحافظة فوكوؤكا 39.8 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة في منطقة ”إيكاواساكي“ بمدينة شيمانتو في محافظة كوتشي 39.6 درجة، و39.2 درجة في مدينة ”أساكورا“ بمحافظة فوكوكا، بالإضافة إلى 39.1 درجة في بلدة ”أكيؤتا“ بمحافظة هيروشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)