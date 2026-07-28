رحيل كيغو هيغاشينو.. الكاتب الذي غيّر أدب الجريمة الياباني

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفي الكاتب الياباني الشهير كيغو هيغاشينو، أحد أبرز أعلام أدب الجريمة والرواية البوليسية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 68 عاماً، إثر معاناته مع سرطان القولون والمستقيم.

وكان هيغاشينو، المنحدر من محافظة أوساكا بغرب اليابان، قد استهل مسيرته الأدبية بنشر روايته الأولى ”هوكاغو“ (ساعات ما بعد المدرسة) عام 1985، أثناء عمله مهندساً عقب تخرجه في جامعة محافظة أوساكا (التي سَبقت تأسيس جامعة أوساكا المتروبوليتانية)؛ حيث حصدت الرواية جائزة ”إيدوغاوا رانبو“ المرموقة في العام نفسه.

وفي عام 1999، نال جائزة ”كتّاب الغموض في اليابان“ عن روايته الشهيرة ”هيميتسو“ (السر)، التي نُشرت ترجمتها الإنجليزية تحت عنوان ”ناوكو“. كما توّج بجائزة ”ناوكي“ الرفيعة عام 2006 عن روايته ”يوغيشا إكس نو كينشين“ (تفاني المشتبه به إكس)، وهي جزء من سلسلته الشهيرة ”المحقق غاليليو“ التي تدور أحداثها حول عالم فيزياء عبقري يحل الألغاز المعقدة.

وقد غدا هيغاشينو من أكثر المؤلفين تصدراً لقوائم الكتب الأكثر مبيعاً، بفضل أسلوبه الفريد الذي يجمع بين الدراما الإنسانية العميقة والحبكات البوليسية بالغة الذكاء؛ مما رسخ مكانته كروائي ذي شعبية استثنائية تحولت العديد من أعماله — وفي مقدمتها سلسلة ”المحقق غاليليو“ — إلى أفلام سينمائية ومسلسلات درامية حظيت بنجاح واسع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)