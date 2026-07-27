【فيديو】زهرة التيتان أروم العملاقة تتفتح نهارًا على غير عادتها في اليابان

أخبار اليابان

في 23 يوليو/تموز، أزهرت نبتة التيتان أروم وتعني زهرة الجثة، وهي من فصيلة القلقاس وتُعد من أكبر الأزهار في العالم إذ يزيد ارتفاعها على مترين، لكن بشكل غير معتاد إذ تفتحت نهارًا بدلًا من الليل.

وأوضح الحديقة النباتية التجريبية في تسوكوبا التابعة للمتحف الوطني الياباني للطبيعة والعلوم (مدينة تسوكوبا بمحافظة إيباراكي)، والتي تتولى رعاية النبتة، أن هذه الزهرة تتفتح عادةً ليلًا لأن الحشرات التي تنقل حبوب لقاحها تنشط في الليل. إلا أن العاملين في الحديقة اكتشفوا صباح يوم 23 يوليو/تموز أن عملية التفتح قد بدأت بالفعل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)