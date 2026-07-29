شركة ”بي واي دي“ الصينية تطلق أول سيارة كهربائية صغيرة مخصصة للسوق الياباني

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة تصنيع السيارات الصينية ”بي واي دي“ (BYD Co.) يوم الثلاثاء أول سيارة كهربائية صغيرة (K-Car) مُصممة حصريًا للسوق الياباني.

يبدأ سعر الطراز الجديد، الذي يحمل اسم ”راكو“ (Racco)، من 2,145,000 ين ياباني. وهذا يعني أن السيارة متاحة بسعر يصل إلى 1,995,000 ين بعد خصم الدعم الحكومي البالغ 150,000 ين.

ويصل مدى قيادة الفئة الأساسية ”Racco 200“ إلى 210 كيلومترات في الشحنة الواحدة، بينما يقطع الطرازان ”300 Plus“ و”300 Premium“ مسافة 320 كيلومترًا.

تتميز السيارة ”راكو“ بارتفاع يبلغ 1.8 متر وعرض 147.5 سنتيمترًا، مما يضمن مساحة داخلية واسعة. كما أنها مزودة بأبواب خلفية منزلقة، وهي ميزة تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات.

وقال ليو شويليانغ، رئيس شركة ”بي واي دي اليابان“، خلال حفل الإطلاق في طوكيو، إن الشركة حريصة على ”تقديم مستوى غيرسبوق من الراحة والمتعة للشعب الياباني“ من خلال تقنياتها. وتخطط الشركة لبيع 10,000 وحدة من سيارة ”راكو“ سنوياً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)