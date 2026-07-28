خفر السواحل الياباني يفتش مدرسة ثانوية بعد حادث مميت في أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- أفادت الجهة المشغلة لمدرسة ”دوشيشا“ الدولية الثانوية، يوم الثلاثاء، بأن خفر السواحل الياباني نفّذ عملية تفتيش ومداهمة لمقر المدرسة يوم السبت الماضي؛ وذلك على خلفية حادث الانقلاب المميت لقاربين صغيرين أُثنَاء رحلة دراسية مدرسية بمحافظة أوكيناوا.

وداهمت كوادر المقر الإقليمي الحادي عشر لخفر السواحل — ومقره مدينة ناها عاصمة المحافظة المدارية — مدرسة ”دوشيشا“ الكائنة في مدينة كيوتانابي بمحافظة كيوتو (غرب اليابان)، بناءً على شبهات تتعلق بالإهمال المهني المؤدي إلى الوفاة.

وكان الحادث، الذي وقع في 16 مارس/ آذار الماضي، قد أودى بحياة ربان أحد القاربين، هاجيمي كاناي (71 عاماً)، وطالبة بالمدرسة تبلغ من العمر 17 عاماً. وأفادت مصادر مطلعة بأن عائلتي الضحيتين قدّمتا رسمياً شكوى جنائية ضد إدارة المدرسة ومسؤوليها.

من جانبها، أكدت الجهة المشغلة للمدرسة في بيان رسمي أنها تتعاطى مع القضية ببالغ الجدية وستُبدي تعاوناً تاماً ومطلقاً مع السلطات المختصة، معربةً عن عميق اعتذارها عما سببته هذه الفاجعة من قلق وإزعاج شديدين لجميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يواصل خفر السواحل تحقيقاته المكثفة للوقوف على ملابسات الحادثة، عبر تحليل المستندات والوثائق المصادرة خلال عملية المداهمة وتقييم كافة البيانات المتاحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)