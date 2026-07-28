رئيسة وزراء اليابان تعلن استعدادها لحسم ملف خفض الضريبة الاستهلاكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الثلاثاء استعدادها للبتّ في المقترح القاضي بخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وقالت تاكايتشي، التي تتولى أيضاً رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلال اجتماعٍ ضمّ كبار مسؤولي الحزب: «سأتخذ القرار المناسب عندما تحين اللحظة الحاسمة».

وفي وقت لاحق، عقدت تاكايتشي جلسة مباحثات مع كلّ من تارو آسو، نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشونيتشي سوزوكي، الأمين العام للحزب.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في اليوم نفسه، أشار سوزوكي إلى أن المقترح المتضمن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدّ عامين يُعدّ في نظر الشارع الياباني تعهداً انتخابياً رئيسياً قطعه الحزب خلال انتخابات مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي. وأضاف سوزوكي موضحاً: «يتوجب علينا الوفاء بهذا التعهد، أليس كذلك؟».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)