درجات الحرارة تتجاوز 40 مئوية في شيكوكو لأول مرة هذا العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في منطقة شيكوكو غربي اليابان يوم الثلاثاء، مما يسجل أول يوم كوكوشوبي (Kokushobi أو 酷暑日) هو مصطلح ياباني استُحدث للإشارة إلى الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية أو أكثر هناك هذا العام.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، سجلت بلدة كوروشيو في محافظة كوتشي 40.7 درجة مئوية بعيد الساعة 2:30 ظهرًا بقليل.

وقد ارتفعت درجات الحرارة في غرب اليابان نتيجة لمرتفع جوي يتمركز قبالة الساحل الغربي لمنطقة كيوشو بالجنوب الغربي. وتجاوزت درجات الحرارة معيار الـ”كوكوشوبي“ المتمثل في 40 درجة مئوية لليوم السابع في اليابان.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في العديد من المواقع في منطقة كانتو-كوشين (من الشرق إلى الوسط) حتى يوم الأحد تقريبًا، وفي منطقة توكاي الوسطى وغرب اليابان ومنطقة أمامي بالجنوب الغربي على مدار الأسبوعين المقبلين.

كما يُحتمل أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في غرب اليابان أو أجزاء أخرى خلال هذه الفترة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)