زلزال قوي بقوة 7.1 يضرب كوماموتو وتحذير من تسونامي في جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

كوماموتو- (وكالة جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان في حدود الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء، حيث سجل شدة بلغت 7 درجات — وهي الدرجة القصوى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني — في مدينة ”أوكي“ وبلدة ”هيكاوا“.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال على عمق يُقدر بنحو 10 كيلومترات، وبلغت قوته الإجمالية 7.1 درجة على مقياس ريختر.

ووجّهت الوكالة تحذيرًا مؤقتًا من احتمال حدوث موجات تسونامي في المناطق المطلة على بحري ”أرياكي“ و”ياتسوشيرو“ في محافظات كوماموتو، وفوكوكا، وصاغا، ونانغاساكي.

من جانبها، رصدت مديرية شرطة محافظة كوماموتو انهيار 12 منزلًا، و4 حالات لاحتجاز أشخاص داخل منازلهم، واندلاع حريقين، إضافة إلى 13 حالة إنقاذ.

وأفادت شركة ”كيوشو لخدمات نقل وتوزيع الكهرباء“ بأن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 48,000 أسرة في محافظة كوماموتو حتى الساعة 5:30 مساءً، شملت مناطق في ”أوكي“ و”هيكاوا“ ومدينة ”ياتسوشيرو“، كما شهدت بعض المناطق في محافظة ”أويتا“ انقطاعات في الكهرباء أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)