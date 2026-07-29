رئيسة الوزراء اليابانية تدعو لبذل جهود إنقاذ متواصلة طوال الليل عقب زلزال كوماموتو العنيف

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعت رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي إلى مواصلة جهود الإنقاذ طوال الليل، بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو يوم الثلاثاء.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع لمقر الاستجابة لطارئ الكوارث الذي أُنشئ عقب الزلزال: ”على الحكومة بذل أقصى جهودها للاستجابة لهذه الكارثة“.

وأضافت: ”أريد من المسؤولين المعنيين العمل على مدار الليل لتقييم الأضرار وإنقاذ المتضررين“.

وأوضحت أنه تم تأكيد وقوع أضرار واسعة النطاق، شملت انهيار مبانٍ، وتضرر طرق، واندلاع حرائق.

كما وجهت رئيسة الوزراء المسؤولين المعنيين بضمان حصول المتضررين على الأغذية ومياه الشرب والمستلزمات الأساسية الأخرى، فضلاً عن أجهزة التكييف المحمولة وسيارة إمداد الطاقة (المولدات المتحركة)، وذلك للحد من مخاطر ضربات الشمس وتأمين ”بيئة إخلاء ملائمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)