زلزال عنيف يضرب كوماموتو بقوة 7 درجات ويعيد ذكريات كارثة 2016

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- وقع يوم الثلاثاء زلزال عنيف بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو في الساعة 4:27 مساءً يوم الثلاثاء. وقد أثار حالةً من الذعر الشديد بين السكان المحليين؛ إذ أعاد إلى أذهانهم ذكريات الزلزال المدمر الذي ضرب هذه المحافظة الواقعة جنوب غرب اليابان قبل عقدٍ من الزمن.

وأسفر الزلزال عن انهيار العديد من المنازل، واندلاع حرائق متفرقة، وقطع عدة طرق رئيسية؛ في الوقت الذي تعكف فيه السلطات المحلية على تقييم الأوضاع وجمع البيانات لحصر حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة.

وعبّر أحد السكان المحليين عن خشيته قائلاً: «أشعر برعبٍ شديد مع استمرار الهزات الارتدادية المتتابعة»، في حين أضاف آخر: «شعرت بأن هذه الهزة كانت أشد خطورة ووطأة من تلك التي شهدناها قبل عشر سنوات».

وفي مدينة ”أوكي“، التي سجلت الشدة القصوى، تعرضت أسقف القاعة متعددة الأغراض بأحد مرافق الرعاية الاجتماعية لانتكاسات وانهيارات جزئية، إلى جانب تساقط وتناثر الأدوات؛ وذلك أثناء تواجد نحو 20 شخصاً من الموظفين والزوار في المرفق، دون تسجيل إصابات بشرية.

ووصف موظفٌ بالمرفق يبلغ من العمر 39 عاماً لحظات الخوف قائلاً: «لقد باغتَنا اهتزازٌ عنيف ومفاجئ جعل الجميع يهرعون للاحتماء». كما شدد على الحاجة الماسّة لتجهيز مراكز إيواء عاجلة في ظل الاستمرار في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن المنطقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)