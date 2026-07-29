رئيسة وزراء اليابان تسعى لخفض الضريبة على الأغذية إلى 1%

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء بأن رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، تدرس تبني اقتراح يهدف إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى 1% لمدة عامين بدءًا من أبريل المقبل كإجراء مؤقت.

ووفقاً لمصادر متعددة في الحكومة والحزب الحاكم، سيتم تطبيق هذا الخفض الضريبي إلى حين إطلاق برنامج جديد للمزايا الاجتماعية.

ومن المقرر أن تُوجه تاكايتشي، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قيادات الحزب في موعد أقصاه يوم الخميس للمضي قدمًا في الإجراءات الحزبية الخاصة بالخفض الضريبي المقترح على المواد الغذائية.

وكانت تاكايتشي قد أعربت في أكثر من مناسبة عن رغبتها طويلة الأمد في خفض نسبة ضريبة الاستهلاك إلى الصفر.

وفي حين ناقش المجلس الوطني للضمان الاجتماعي هذه المسألة، قررت مجموعة عمل تابعة للمجلس العابر الأحزاب يوم الاثنين التخلي عن الوصول إلى إجماع، مما يعكس الفجوة القائمة بين المعسكر الحاكم وأحزاب المعارضة التي كانت تضغط من أجل إقرار برنامج للمساعدات النقدية المباشرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)