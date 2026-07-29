زلزال كوماموتو يلقي بظلاله على الشركات المحلية، ووقوع انفجار في مجمع ”إيون مول“

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كوماموتو - (جيجي برس)-- تسبب زلزال قوي ضرب محافظة كوماموتو يوم الثلاثاء في اضطرابات كبيرة للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات في المحافظة ومناطق أخرى في منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان.

ووقع انفجار في مجمع ”إيون مول كوماموتو“ للتسوق التابع لشركة التجزئة العملاقة ”إيون“ (Aeon Co) في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو، أعقب الهزة الأرضية التي بلغت شدتها الزلزالية القصوى 7 درجات—وهي أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية الياباني.

وقال مسؤول في شركة إيون: ”وقع الانفجار بعد إخلاء العملاء والعاملين للمبنى إثر وقوع الزلزال“، مضيفًا أن الشركة تجري حاليًا تحقيقات للوقوف على حجم الأضرار.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى وجود معلومات تفيد بأن مكان تواجد ما بين 20 إلى 30 موظفًا في المجمع لا يزال غير معروف.

من جهة أخرى، انهارت مدخنة في مصنع تابع لشركة ”نيبون لصناعات الورق“ (Nippon Paper Industries Co) في مدينة ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو، مما أسفر عن فقدان أثر عدة أشخاص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)