لجنة حكومية يابانية تقترح زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 55 ينًا

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- أوصت لجنة حكومية يابانية يوم الثلاثاء برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة في اليابان بمعدل 55 ينًا، أو بنسبة 4.9%، للسنة المالية 2026.

ومن شأن هذه التوصية الصادرة عن المجلس المركزي للحد الأدنى للأجور، والذي يقدم المشورة لوزير العمل، أن ترفع متوسط الحد الأدنى للأجور إلى 1,176 ينًا للساعة للسنة التي تبدأ في أبريل المقبل.

وجاءت الزيادة الموصى بها أقل من الزيادة القياسية التي أُقرت للسنة المالية 2025 والبالغة 63 ينًا، مما يعكس تباطؤ معدل التضخم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الاستمرار في ارتفاع الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تعديل الحد الأدنى للأجور في كل سنة مالية بناءً على تكاليف المعيشة، ومستويات الأجور، وقدرة الشركات على الدفع. وتتولى المجالس في المحافظات تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور الخاصة بكل منها استنادًا إلى توصية المجلس المركزي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)