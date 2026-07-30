زلزال اليابان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلاً واستمرار البحث عن مفقودين

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- أعلن مقر الاستجابة لكوارث المحافظة يوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء قد بلغت 12 قتيلًا.

وأوضح المقر أن 6 أفراد آخرين كانوا في حالة توقف للقلب والرئتين حتى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء.

وفي حين لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح، يواصل رجال الشرطة والإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي دمرها الزلزال الذي قُدرت قوته بـ 7.1 درجة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي بأن عدد الوفيات قد بلغ 13 حالة، بما في ذلك حالات لا يزال مدى ارتباطها بالكارثة قيد التحقيق.

وقع الزلزال في حدود الساعة 4:27 مساء يوم الثلاثاء، مسجلاً شدة زلزالية بلغت 7 درجات—وهي الأعلى على المقياس الياباني—في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا في كوماموتو. بينما سجلت مدينتا ياتسوشيرو وكوماموتو في المحافظة ذاتها شدة بلغت ”6 أعلى“، وهي ثاني أعلى درجة.

ويحث المسؤولون السكان على مواصلة توخي الحذر من هزات قد تصل شدتها إلى 7 درجات خلال الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن احتمال وقوع زلازل قوية يظل مرتفعًا، ولا سيما خلال اليومين المقبلين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)