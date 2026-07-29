زلزال كوماموتو يتسبب في تعليق رحلات ”الشينكانسن“ وتوفير رحلات جوية بديلة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي بريس)-- أوقفت شركة سكة حديد كيوشو (JR Kyushu) جميع رحلات قطارات الشينكانسن (القطار السريع) في كيوشو يوم الأربعاء لفحص السكك الحديدية والمعدات الأخرى، وذلك بعد يوم من ضرب زلزال قوي لمحافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان.

وألغت الشركة جميع قطارات الشينكانسن بين محطتي كوماموتو وكاغوشيما-تشوو.

ورداً على ذلك، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أنها ستسيّر رحلتين جويتين خاصتين بين مطاري فوكوكا وكاغوشيما في اليوم نفسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)