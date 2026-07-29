كوماموتو تشهد 169 هزة ارتدادية عقب زلزال الثلاثاء

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طوكيو - (جيجي برس)-- لا يزال النشاط الزلزالي نشطًا حول مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة واستهدف محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء، حيث تم رصد ما إجماليه 169 هزة أرضية محسوسة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تضمنت الهزات الارتدادية ثلاث هزات بلغت شدتها ما يصل إلى ”5 أدنى“—وهي خامس أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية الياباني المكون من 10 درجات— و11 هزة بلغت شدتها 4 درجات، وهي سادس أعلى درجة.

وأوضح ماساشي كيوموتو، كبار المنسقين للحد من مخاطر الزلازل والتسونامي في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أن المنطقة النشطة زلزاليًا تمتد على مسافة ناهزت 50 كيلومترًا بين البر الداخلي لكوماموتو وبحر ياتسوشيرو.

وحثّ كيوموتو على توخي الحذر من استمرار الزلازل خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، مضيفًا أن زلزالاً قد تبلغ شدته ما يقارب الحد الأقصى البالغ 7 درجات يُحتمل أن يقع.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالقرب من مركز زلزال يوم الثلاثاء تقع منطقة صدع ”هيناغو“، والتي شهدت زلازل قوية بلغت شدتها 7 درجات في أبريل/ 2016.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)