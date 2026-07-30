انقطاع الكهرباء والمياه يضرب النازحين في كوماموتو المنكوبة بالزلزال

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- فرّ السكان المحليون في محافظة كوماموتو إلى مراكز الإخلاء في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه عقب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء، بينما تواصل المؤسسات الطبية والمتاجر التعامل مع تداعيات الكارثة.

وفي بلدة ”هيكاوا“، التي سجلت الشدة الزلزالية القصوى البالغة 7 درجات على المقياس الياباني، توافد حوالي 150 شخصًا على مركز ”ياتسوشيرو الشمالي للخدمات الطبية المجتمعية“ بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء. وكانت معظم إصاباتهم خفيفة، إلا أن مسؤولاً في المركز أوضح أن المكان كان في حالة من الإرباك والارتباك مع توافد المرضى على مدار الليل.

وفي مدينة ”أوكي“، التي سجلت هي الأخرى الدرجة القصوى 7، تضررت بناية مكتب التوظيف الحكومي ”هالو وورك“ (Hello Work)، وتصدقت الطبقة الأسفلتية في موقف السيارات التابع لها. ووفقًا لموظفة تبلغ من العمر 44 عامًا، فإن المكتب لا يزال يفتقر إلى إمدادات المياه، وقالت: «أتمنى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن».

كما أُخلي حوالي 500 ساكن إلى مركز لإدارة الكوارث في منطقة ”أوغاوا“ بمدينة أوكي. ويقدم المركز الإمدادات الغذائية المخزونة، لكنه يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه، مما حرم النازحين من أجهزة التكييف.

وفي مدينة ”ياتسوشيرو“، التي سجلت شدة بلغت ”6 أعلى“—وهي ثاني أعلى درجة على المقياس الياباني—أمضى نحو 100 شخص ليلتهم في مركز مجتمعي فُتح أمام الجمهور كمركز إخلاء، حيث أُنشئ مرحاض مؤقت نظراً لانقطاع المياه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)