الزلزال يحرك الأرض 84 سنتيمترًا في مدينة كوماموتو اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت هيئة المعلومات الجيوفضائية اليابانية أن سطح الأرض في مدينة ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو تحرك بنحو 87 سنتيمترًا باتجاه الشمال الشرقي عقب الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء.

وتملك الهيئة محطات تحكم واختبار تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حوالي 1300 موقع في جميع أنحاء البلاد لمراقبة الحركات القشرية. وخلال الزلازل القوية التي ضربت المحافظة ذاتها في أبريل 2016، تحركت الأرض في قرية مينامياسو بنحو 97 سنتيمترًا.

وفِي أعقاب هزة يوم الثلاثاء، والتي سجلت شدة زلزالية قصوى بلغت 7 درجات—وهي الأعلى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني—سجلت إحدى محطات التحكم في ياتسوشيرو إزاحة أرضية قدرها 87 سنتيمترًا وانخفاضًا (هبوطًا) في مستوى الأرض بنحو 32 سنتيمترًا.

في حين تحركت محطة أخرى في المدينة ذاتها نحو الجنوب بنحو 17 سنتيمترًا، وانزاحت محطة في مدينة كوماموتو، عاصمة المحافظة، بنحو 43 سنتيمترًا باتجاه الشمال.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى التحركات الأرضية في نقاط الرصد هذه أن الصدع الذي وقع فيه الزلزال يُقدر طوله بحوالي 32 كيلومترًا وعرضه بـ7.9 كيلومتر، ويُعتقد أنه تحرك بمقدار 2.2 متر تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)