للمرة الأولى منذ 42 عامًا... عدد اليابانيين ينخفض إلى أقل من 120 مليون نسمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الشؤون الداخلية يوم الأربعاء أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في البلاد حتى الأول من يناير/ كانون الثاني انخفض إلى ما دون 120 مليون نسمة، مسجلاً أكبر هبوط قياسي سنوي على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، استنادًا إلى بيانات السجل السكاني للمقيمين، أن عدد السكان اليابانيين انخفض بمقدار 916,744 نسمة، أو بنسبة 0.76%، ليصل إلى 119,736,483 نسمة، وهو ما يمثل العام السابع عشر على التوالي من التراجع.

وأظهرت البيانات أن عدد المقيمين الأجانب في البلاد ارتفع بمقدار 353,696 نسمة، أو بنسبة 9.62%، ليصل إلى 4,031,159 نسمة، وهو أعلى مستوى له منذ أن بدأت الوزارة في جمع الإحصاءات الخاصة بهؤلاء المقيمين في عام 2013.

ويشهد عدد السكان الأجانب في اليابان نموًا مستمرًا منذ عام 2023 عقب انحسار جائحة كورونا. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين انتقلوا للعيش في البلاد من الخارج مستوى قياسيًا في عام 2025 بواقع 720,988 شخصًا.

ومن بين محافظات اليابان الـ 47، سجلت العاصمة طوكيو زيادة في عدد السكان اليابانيين للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع بمقدار 12,540 نسمة، أو بنسبة 0.09%، ليصل إلى 13,293,851 نسمة، وهو ما يمثل 11.1% من إجمالي السكان اليابانيين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)