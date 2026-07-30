اليابان.. زلزال كوماموتو الأخير مرتبط بالصدع الذي تسبب في كارثة 2016

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت لجنة أبحاث حكومية يابانية أن الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو يوم الثلاثاء قد نجم عن حركة على امتداد جزء من منطقة صدع ”هيناغو“، وهي المنطقة ذاتها التي تسببت في زلازل رئيسية بالمحافظة الواقعة جنوب غرب اليابان قبل عقد من الزمان.

وتقع منطقة الصدع النشط، البالغ طولها 81 كيلومترًا، وتتجه من الشمال الشرق إلى الجنوب الغربي ممتدة من بلدة ”ماشيكي“ باتجاه مدينة ”ياتسوشيرو“ وكلاهما تقعان في محافظة كوماموتو.

ويُعزى الزلزال الأول من الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا كوماموتو في عام 2016 وسجلا شدة زلزالية قصوى بلغت 7 درجات—وهي أعلى درجة على المقياس الياباني—إلى النشاط في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة صدع هيناغو.

وحول العلاقة المحتملة بين زلازل 2016 وزلزال 2026 في كوماموتو، قال كازوشيغي أوبارا، الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو والذي يشغل منصب رئيس لجنة أبحاث الزلازل الحكومية، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع استثنائي للجنة يوم الأربعاء: «مقارنة بالنشاط الذي وقع قبل 10 أعوام، فإن النشاط الأخير وقع في الجانب الجنوبي الغربي (من منطقة الصدع)».

وأضاف: «بالنظر إلى أن كلا الحدثين وقعا في منطقتين متجاورين على امتداد منطقة صدع هيناغو ذاتها، فمن المنطقي والواضح القول إنهما مرتبطان».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)