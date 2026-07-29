【فيديو】مشاهد توثق الأضرار داخل مركز تسوق في كوماموتو عقب الزلزال

أخبار اليابان

أصدرت وكالة الشرطة الوطنية يوم 29 مقطع فيديو من داخل مجمع ”إيون مول كوما موتو“ (بلدة كاشيما)، حيث وقع انفجار وأدى إلى انهيار الطابق الثاني، وذلك جراء الزلزال الذي سجل شدة زلازل قصوى بلغت 7 درجات في محافظة كوماموتو. يبلغ طول المقطع حوالي دقيقة واحدة، وقد تم تصويره في حدود الساعة 8:30 صباحًا من نفس اليوم بواسطة شرطة محافظة كوماموتو التي دخلت المبنى لغرض البحث. (المصدر: وكالة الشرطة الوطنية) * المقطع بدون صوت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)