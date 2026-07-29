【فيديو】اليابان ترسل 480 عنصرًا من فرق الإغاثة إلى كوماموتو لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ

أخبار اليابان

عقب الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر في محافظة كوماموتو، أرسلت وكالة الشرطة الوطنية حوالي 480 فرداً من 11 قوة شرطة إقليمية، بما في ذلك شرطة العاصمة طوكيو وشرطة محافظة فوكوؤكا، إلى المنطقة المتضررة يوم 29 يوليو/ تموز، وذلك ضمن فريق إغاثة طارئة واسع النطاق. وسيشارك هؤلاء الأفراد في عمليات البحث عن المفقودين والإنقاذ، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور في المناطق المنكوبة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)