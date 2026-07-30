18 قتيلاً في زلزال اليابان.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين

أخبار اليابان

كوماموتو- (جيجي برس)-- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء إلى 18 وفاة حتى صباح الخميس، فيما تتواصل عمليات البحث عن أشخاص لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وحتى الساعة 11 صباحًا، تأكدت وفاة 18 شخصًا جراء الزلزال الذي بلغت قوته التقديرية 7.1 درجة على مقياس ريختر، بينما كان 6 أشخاص في حالة توقف قلبي رئوي، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، وفقًا لمقر إدارة الكوارث في المحافظة.

ولا يزال المقر يواصل التحقق من حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، وهي أعلى درجة على هذا المقياس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين 86 شخصًا، بحسب المقر.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن الحكومة المركزية تعتبر أن عدد الوفيات بلغ 28 شخصًا، ويشمل ذلك الحالات التي لا تزال قيد التحقيق للتأكد مما إذا كانت مرتبطة بالكارثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)