اليابان تخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى 1٪ لمدة عامين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي رسميًا يوم الخميس عن خطة لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى 1% لمدة عامين تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وتعتزم الحكومة خفض معدل الضريبة على المنتجات الغذائية إلى الصفر عملياً من خلال الخفض المزمع لضريبة الاستهلاك والمنافع النقدية الموزعة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعادل نسبة الـ 1% المتبقية من الضريبة.

وسيكون هذا أول خفض لضريبة الاستهلاك منذ فرضها وتطبيقها لأول مرة عام 1989. ويبلغ معدل ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية حالياً 8%.

وقالت تاكايتشي للصحفيين في مقر رئيس الوزراء في طوكيو إن الحكومة سوف ”تؤمن التمويل دون الاعتماد على سندات تغطية العجز، وذلك لكسب ثقة السوق“، مشيرة إلى موارد ممكنة مثل مراجعة التدابير الضريبية الخاصة والإعانات.

وأضافت: «بعد عامين، سأتحمل المسؤولية وأتأكد من إعادة معدل الضريبة إلى مستواه الحالي».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)