المتضررون من زلزال كوماموتو يعربون عن مخاوفهم

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كوماموتو - (جيجي برس)-- أعرب سكان محافظة كوماموتو عن قلقهم ومخاوفهم يوم الخميس، بعد مرور يومين على الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليابان، في ظل تمضية الكثيرين أوقاتهم في مراكز الإخلاء ولا يزال الحجم الكامل للأضرار مجهولًا.

في مدينة ”أوكي“، التي سجلت أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية الياباني والبالغة 7 درجات، يقيم حوالي 960 شخصًا في مركز محلي لإدارة الكوارث.

وقال رجل يعمل لحسابه الخاص، يبلغ من العمر 58 عامًا، إن زوجته نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بضربة شمس، مضيفًا: «لو كنا نعرف كم يومًا ستستمر انقطاعات المياه والكهرباء، لكنا قادرين على اتخاذ قرار بشأن الإخلاء إلى مكان آخر من عدمه».

وفي بلدة ”هيكاوا“، التي سجل فيها الزلزال أيضاً 7 درجات، انهارت عدة منازل وتصدعت الطرق وارتفعت طبقاتها في أجزاء كثيرة.

وكان رجل يبلغ من العمر 68 عامًا يبحث وسط أنقاض منزله الممتد لعقود (بعمر 70 عامًا)، والذي دمره الزلزال، عن المقتنيات الثمينة والمستلزمات اليومية. وعلى الرغم من أن جزءًا من المنزل لم ينهار، إلا أن الرجل يقيم حالياً في منزل عائلة زوجته البالغة من العمر 67 عامًا في مدينة كوماموتو، عاصمة المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)