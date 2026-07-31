استئناف عمل قطارات الشينكانسن في كيوشو بالكامل لا يزال غير محدد بعد الزلزال

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فوكوؤكا - (جيجي برس)-- ظل موعد استئناف الخدمات عبر جميع قطاعات خط قطارات الرصاصة ”كيوشو شينكانسن“ في جنوب غرب اليابان غير معلوم يوم الخميس، وذلك عقب تعليق الحركة جراء الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو بالمنطقة يوم الثلاثاء.

وتخطط شركة سكة حديد كيوشو (JR Kyushu) لتشغيل عدد مُخفض من القطارات بين محطة ”هكاتا“ في محافظة فوكوؤكا ومحطة ”كوماموتو“ على الخط اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، في حين ستظل الخدمات متوقفة بين محطتي ”كوماموتو“ و”كاغوشيما-تشوو“ في محافظة كاغوشيما.

وفقًا للشركة، تسببت الهزة الأرضية—التي بلغت شدتها الزلزالية القصوى 7 درجات، وهي الأعلى على المقياس الياباني—في انزياح وصلات السكك الحديدية بالقرب من محطة ”شين-ياتسوشيرو“ في محافظة كوماموتو بأكثر من 50 سنتيمترًا، فضلاً عن تعرض مسارات القطارات المرفوعة لأضرار.

وأكدت الشركة رصد أضرار تمثلت في انهيار حواجز الضوضاء في أكثر من 200 موقع، مشيرة إلى أن استمرار الهزات الارتدادية أدى إلى تأخير أعمال الترميم والإصلاح.

وقال ميتشيا ساداكاري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة (JR Kyushu)، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: «لم نختبر أو نشهد أضرارًا بهذا الحجم من قبل».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)