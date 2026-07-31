زلزال كوماموتو يعطل إنتاج الرقائق الإلكترونية في كيوشو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تسبب الزلزال الذي ضرب المحافظة يوم الثلاثاء في إجبار المصانع المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات في جميع أنحاء منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان—والتي تُعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج الشرائح الإلكترونية—على تعليق عملياتها الإنتاجية.

ورداً على الزلزال، تسارع الشركات الزمن لاستئناف العمليات الميدانية وسط مخاوف من أن يؤدي اضطراب إمدادات أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات، والأجهزة المنزلية، والعديد من المنتجات الأخرى إلى التأثير على مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.

ومساء يوم الأربعاء، استأنفت شركة ”رينيساس إلكترونكس“ (Renesas Electronics Corp.) الإنتاج في مصنع ”نيشيكي“ الواقع ببلدة نيشيكي، وهو أحد مرافقها الاثنين في كوماموتو. ويقوم المصنع، الذي أُغلق فور وقوع الزلزال، بشكل أساسي بإنتاج المتحكمات الدقيقة الخاصة بالسيارات.

وتهدف ”رينيساس“ إلى استئناف العمليات في مصنعها الآخر ”كاواشيري“ يوم الأربعاء المقبل. وكان هذا المصنع قد أُغلق أيضاً بعد أن ضربت زلازل كبرى كوماموتو في عام 2016، حيث استغرق الأمر حينها شهراً كاملاً لإعادة الإنتاج فيه إلى مستويات ما قبل الكارثة.

ويوم الخميس، استأنفت شركة ”ميتسوبيشي إلكتريك“ (Mitsubishi Electric Corp.) العمليات جزئياً في مصنعين لها في كوماموتو. وفي اليوم نفسه، أعادت شركة ”إيبارا“ (Ebara Corp.) تشغيل مصنع لمعدات تصنيع الشرائح الإلكترونية في بلدة ”نانكان“ بعد التأكد من سلامة المنشأة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)