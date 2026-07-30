【فيديو】لقطات جوية تكشف حجم الدمار الذي خلّفه زلزال كوماموتو

أخبار اليابان

في يوم 29 يوليو/ تموز، غداة الزلزال الذي بلغت شدته القصوى 7 درجات في محافظة كوماموتو، حلّقت طائرة صغيرة فوق المناطق الأكثر تضررًا، كاشفةً حجم الدمار الذي خلفته الكارثة.

وفي مركز إيون التجاري بمدينة كاشيما في محافظة كوماموتو، حيث وقع انفجار أدى إلى انهيار الطابق الثاني، غطت الأنقاض البيضاء الطريق الممتد جنوب المركز، بينما بدت الهياكل الفولاذية المكشوفة متشابكة مع أجزاء من السقف المنهار. كما اصطف أكثر من 40 سيارة إسعاف في الموقع، في وقت كانت فيه عمليات البحث المكثفة عن المفقودين مستمرة.

وفي مصنع نيبون بيبر ياتسوشيرو بمدينة ياتسوشيرو، انهارت مدخنتان ضخمتان، إحداهما سقطت بالكامل من قاعدتها، مما أدى إلى تحطيم معدات داخل المصنع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)