الأول من نوعه.. اليابان تؤسس جهازًا جديدًا للاستخبارات

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طوكيو - (جيجي برس)-- دشنت اليابان يوم الجمعة ”مكتب الاستخبارات الوطني“، ليتولى قيادة وإدارة الأنشطة الاستخباراتية للحكومة.

وبدأ المكتب جديد العمل بضم نحو 730 موظفًا، وذلك خلفًا لـ ”مكتب أبحاث واستخبارات مجلس الوزراء“ التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وستقوم الحكومة بصياغة وثيقة تحدد الخطوط العريضة للسياسات والاستراتيجيات متوسطة إلى طويلة الأجل للمكتب.

وعقد ”مجلس الاستخبارات الوطني“، برئاسة رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، اجتماعه الأول في اليوم نفسه لمناقشة التوجه المستقبلي للجهاز الاستخباراتي، حيث سيتولى مكتب الاستخبارات الوطني دور الأمانة العامة للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: «إن (المكتب والمجلس الجديدين) سيقودان الحكومة إلى اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على معلومات عالية الجودة وموقوتة». وأوضح أنه سيتم إعداد محاضر الجلسات وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية والاحتفاظ بها لفترة محددة لتسهيل عملية التحقق والمراجعة اللاحقة.

ويتألف المجلس، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء، من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيسة اللجنة الوطنية للسلامة العامة، ووزير العدل، ووزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزير الأرض والبنية التحتية والنقل والسياحة، ووزير الدفاع، من بين آخرين. ويتولى المجلس مهام التحقيق والمداولة في قضايا مثل الإرهاب وعمليات التأثير والتجسس التي ينفذها الجواسيس الأجانب، كما يحدد السياسات اللازمة للتعامل معها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)