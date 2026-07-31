الوقت ينفد في كوماموتو.. وفرق الإنقاذ تكثف عمليات البحث

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- استمرت عمليات البحث عن المفقودين عقب الزلزال الكبير الذي ضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء وسط درجات حرارة شديدة الارتفاع يوم الجمعة، مع اقتراب فترة الـ 72 ساعة الحاسمّة للبقاء على قيد الحياة من نهايتها.

وأفاد مقر الاستجابة لكوارث المحافظة بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال، الذي سجل شدة زلزالية بلغت 7 درجات (الحد الأقصى على المقياس الياباني)، قد بلغت 35 قتيلًا، بما في ذلك حالة واحدة يخضع احتمال ارتباطها بالكارثة للتحقيق.

وفي مجمع ”إيون مول كوماموتو“ التجاري، الذي تعرض لانفجار بُعيد وقوع الزلزال مباشرة، تم إنقاذ 12 شخصًا أُكّدت وفاة 7 منهم لاحقًا.

ويواصل أفراد الشرطة وقوات الدفاع الذاتي ورجال الإطفاء العمل على رفع الأنقاض في المجمع الواقع ببلدة ”كاشيما“، بحثًا عن أي أشخاص قد يكونون لا يزالون محاصرين تحت الركام.

وأكد مقر الاستجابة هوية 27 ضحية—20 شخصًا في الثلاثينيات إلى التسعينيات من أعمارهم في مدينة ”ياتسوشيرو“، وأربعة في الخمسينيات إلى التسعينيات في بلدة ”هيكاوا“، واثنان في الستينيات إلى السبعينيات في مدينة ”أوكي“، وشاب في العشرينيات من عمره في بلدة ”كوسا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)