إدانة لاعب سابق في منتخب اليابان للكرة الطائرة بحيازة الحشيش

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة طوكيو الجزئية يوم الجمعة حكمًا بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بحق ”شونئيتشيرو ساتو“، اللاعب السابق في المنتخب الياباني للكرة الطائرة للرجال، بتهمة حيازة مخدر الحشيش.

ووفقًا للحكم القضائي، حاز المتهم البالغ من العمر 26 عامًا على ما يقرب من 0.8 جرام من الحشيش المجفف داخل صالة للألعاب ”باتشينكو“ في حي إيتاباشي بطوكيو في 27 مايو/ أيار.

وأشار القاضي ”هيرونوبو أونو“ إلى أن ساتو كانت بحوزته كمية ليست بالقليلة من الحشيش خلال معسكر تدريبي للمنتخب الوطني. وأضاف القاضي أن المتهم أبدى ”انجذابًا“ قويًا للمخدرات، حيث بدأ في تعاطيها منذ فترة دراسته الجامعية، وكان ينغمس في تعاطيها برفقة شريك له خلال فترات العطلات والتوقفات الرياضية.

وبعد النطق بالحكم، وجه القاضي حديثه لـ ساتو قائلًا: «لا تنسَ الندم الذي أعربت عنه خلال محاكمتك، واستمر في طريق الإصلاح والتغيير».

وكان ساتو قد اعترف خلال المحاكمة بأنه استخدم الحشيش خلال فترات الاستراحة الطويلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)