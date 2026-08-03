موجة غلاء جديدة.. ارتفاع أسعار أكثر من 2000 منتجًا غذائيًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- أفادت شركة ”تيكوكو داتابنك“ (Teikoku Databank Ltd.) للأبحاث يوم الجمعة بأن أسعار 2311 منتجًا غذائيًا ومشروبًا تُنتجها 195 شركة رئيسية من المقرر أن ترتفع في اليابان خلال شهر أغسطس/ آب، ليتجاوز عدد السلع التي تطالها الزيادة حاجز الـ 2000 منتج للشهر الثاني على التوالي.

وقفز عدد السلع التي ارتفعت أسعارها بنسبة 83.1% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصل موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى ذروتها خلال الأشهر القادمة؛ حيث يُنتظر زيادات في أسعار 4,531 منتجًا في شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نحو ثلاث سنوات. وفي شهر أكتوبر، من المتوقع أن ترتفع أسعار أكثر من 3000 منتج.

وبلغ إجمالي عدد المنتجات الغذائية والمشروبات الخاضعة لزيادات الأسعار في عام 2026—بما في ذلك الزيادات المخطط لها والمُعلنة حتى شهر نوفمبر—ما مجموعُه 18,347 منتجًا. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي هذا العام حاجز الـ 20,000 منتج للعام الثاني على التوالي.

وقال مسؤول في شركة ”تيكوكو داتابنك“: «في ظل عدم وجود نهاية في الأفق للتراجع التاريخي لقيمة الين، هناك مؤشرات على أن ارتفاع تكاليف الاستيراد قد يعود ليترك تأثيرًا قويًا مرة أخرى».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)