اليابان تكشف عن الخطة الأساسية الثانية لإدارة الهجرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الجمعة عن خطتها الأساسية الثانية لإدارة الهجرة وشؤون الإقامة، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز التكيف والتكامل السلس للمقيمين الأجانب داخل المجتمعات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبع سنوات على إطلاق النسخة الأولى في أبريل/ نيسان 2019؛ حيث أوضح مسؤولون أن الحكومة استغرقت وقتًا لفهم واستيعاب المشكلات المستجدة المتعلقة بالمقيمين الأجانب، مثل تلك التي فرضتها جائحة كورونا واللاجئون الفارين من أوكرانيا.

وتأمل الحكومة في مراجعة هذه الخطة الأساسية وتحديثها كل خمس سنوات تقريبًا.

وتتضمن الخطة الثانية تقديم برامج تعليمية حول القوانين واللغة والنظم الإدارية اليابانية ليتم إدخالها على أساس تجريبي، بالإضافة إلى تطبيق تدابير أكثر صارمة لمكافحة الإقامة غير القانونية.

كما ستنشئ الحكومة النظام الياباني الإلكتروني لتصريح السفر (JESTA)، وهو نظام فحص مسبق للأجانب الذين يخططون لدخول اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)