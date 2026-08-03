توقيف فيتناميَّين في اليابان بتهمة تعديل دراجات كهربائية بشكل غير قانوني

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أوساكا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة أوساكا القبض على رجلين فيتناميَيْن لاتهامهما بتحويل دراجات هوائية تعمل بالدفع الكهربائي المساعد إلى دراجات نارية صغيرة (موبيد) مزودة بمقبض تسريع (Throttle) وتتطلب رخصة قيادة، وهو ما يُعد خرقاً لقانون المرور على الطرق.

وأفادت الشرطة يوم الجمعة بأن المشتبه بهما قد استقبلا طلبات لتحويل نحو 170 دراجة على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد استقطاب العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما حقق لهما إيرادات بلغت حوالي 4 ملايين ين.

واعترف المشتبه بهما، ومن بينهما الموظف في إحدى الشركات ”نغوين ثانه تاي“ (27 عاماً)، بالتهم الموجهة إليهما، حيث صرحا للمحققين بأنهما أرادا كسب المزيد من المال لتغطية مصاريف المعيشة وإرسال تحويلات مالية لعائلاتهم.

وتحديداً، يُشتبه في أنهما تواطآ مع ثلاث نساء فيتناميات خلال الفترة ما بين يناير وفبراير لتزويد ثلاث دراجات هوائية ذات دفع مساعد بمقابض تسريع تمكنها من السير باستخدام طاقة المحرك فقط دون الحاجة إلى التبديل بالأقدام.

وأحالت الشرطة النساء الثلاث إلى النيابة العامة بتهمة قيادة تلك الدراجات المعدلة في مخالفة صريحة للقانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)