【فيديو】الاستعدادات النهائية لمهرجان سينداي تاناباتا في الذكرى الثمانين لعودته بعد الحرب

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شارفت أعمال إعداد زينة مهرجان سينداي تاناباتا، أحد أبرز ثلاثة مهرجانات في منطقة توهوكو، على الاكتمال، وذلك قبيل انطلاقه في مدينة سينداي خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس/آب.

وفي ورشة شركة ناروميا لتجارة الورق في حي واكاباياشي بمدينة سينداي، يواصل العمال صناعة الزينة التقليدية يدويًا، حيث يثبتون زهورًا مصنوعة من ورق الواشي على سلال من الخيزران، وسط صفوف من الكرات والشرائط الملونة الزاهية.

وقال رئيس الشركة، تاكو ساتو (54 عامًا): ”يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لإحياء المهرجان بعد الحرب. ونأمل أن تحمل الزينة رسالة أمل بالتعافي من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية، وأن تمنح الناس شعورًا بالطمأنينة.“

وأضاف أن الشركة تلقت طلبات لإنتاج نحو 1000 قطعة زينة بأحجام مختلفة، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر حتى الأيام التي تسبق انطلاق المهرجان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)