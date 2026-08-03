موجة الحر وانقطاع المياه يزيدان معاناة المتضررين من زلزال كوماموتو

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كوماموتو - (جيجي برس)-- تزيد موجات الحر الفائقة وانقطاعات المياه الواسعة النطاق من حدة الصعوبات والمعاناة التي يواجهها أكثر من 9,000 نازح في المناطق المتضررة جراء الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء.

ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع الأولى في المناطق المتضررة منذ وقوع الكارثة، بدأت الأنشطة التطوعية في بلدة ”ماشيكي“ بمحافظة كوماموتو.

وأفاد مقر الاستجابة لكوارث المحافظة بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال، الذي سجل شدة زلزالية بلغت 7 درجات (الحد الأقصى على المقياس الياباني)، قد بلغت 36 قتيلًا، بما في ذلك حالتا وفاة يُحتمَل ارتباطهما بالكارثة.

وأكدت المحافظة هوية 27 ضحية، وتعتزم الكشف عن أسمائهم بعد الحصول على موافقة أسر الضحايا وذويهم.

وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت، كان هناك 9,068 شخصًا يقيمون في 218 مركز إخلاء في جميع أنحاء المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)