إقبال كبير على متجر كوماموتو في طوكيو دعمًا للمتضررين من الزلزال

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طوكيو - (جيجي برس)-- اصطف الزوار في طوابير طويلة يوميًا لدخول متجر في طوكيو يُروج للمنتجات المحلية لمحافظة كوماموتو، وذلك لدعم المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليابان عقب ضربها بزلزال هائل يوم الثلاثاء.

ويدفهم ذلك إلى دعم السكان في المناطق المتضررة جراء الزلزال، الذي قُدرت قوته بـ 7.1 درجة، من خلال شراء هذه المنتجات وتقديم التبرعات.

وفقًا لمكتب حكومة محافظة كوماموتو في طوكيو، فإن المبيعات في متجر ”غينزا كوماموتوكان“ يوم الأربعاء تجاوزت ضعف المبيعات المسجلة في أيام العطلات خلال مواسم الذروة. وقال أحد المسؤولين: «من النادر رؤية مثل هذا الطابور».

وأفاد مسؤولون في المتجر بأن حلوى ”إيكيناري دانغو“—وهي حلوى تقليدية في كوماموتو محشوة بالبطاطا الحلوة وعجين الفاصوليا المحلاة—بالإضافة إلى ”كاراشي رينكون“ (جذور اللوتس المحشوة بالخردل)، يشهدان إقبالاً كبيراً ومبيعات مرتفعة.

وقالت امرأة تعمل لحسابها الخاص تبلغ من العمر 56 عامًا من مدينة أوراكاسو بمحافظة تشيبا (شرق طوكيو)، ولديها قريب في بلدة ”هيكاوا“ بكوماموتو تضرر منزله جراء الزلزال: «لا يمكنني تقديم الكثير نظراً لعدم قدرتي على إرسال إمدادات الإغاثة في الوقت الحالي». وأضافت: «لقد اشتريت (هذه المنتجات) لأن هذا هو كل ما يمكنني فعله حالياً».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)