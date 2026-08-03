تمديد تعليق العمل في مصانع السيارات اليابانية عقب زلزال كوماموتو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- امتدت تداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب محافظة كوماموتو الأسبوع الماضي إلى قطاع صناعة السيارات في مختلف أنحاء اليابان، بعدما تجاوزت آثار تعليق العمليات حدود منطقة كيوشو، التي تقع فيها المحافظة جنوب غربي البلاد.

ومددت شركات تويوتا موتور، ونيسان موتور، ودايهاتسو موتور تعليق عمليات بعض مصانعها وإنتاج عدد من طرازاتها لمدة يومين إضافيين حتى يوم الجمعة، نتيجة اضطراب سلاسل إمداد قطع الغيار بسبب الأضرار التي لحقت بالشركات الموردة والمشكلات اللوجستية.

وامتد تأثير الزلزال إلى مصانع تقع في جزيرة هونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان، فيما لا تزال شركات صناعة السيارات غير قادرة على تحديد موعد استئناف العمليات بشكل كامل.

وتُعد منطقة كيوشو، ولا سيما شمالها، أحد أهم مراكز صناعة السيارات في اليابان. ووفقًا لمكتب الاقتصاد والتجارة والصناعة في كيوشو، تمثل المنطقة نحو 15% من إجمالي إنتاج السيارات في البلاد، وتضم أكثر من ألف شركة مرتبطة بالقطاع، ترتبط فيما بينها بسلاسل إمداد معقدة تشمل شركات تصنيع المركبات وقطع الغيار.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة آيسين، التابعة لمجموعة تويوتا والمتخصصة في تصنيع قطع الغيار، أعمال ترميم وإصلاح مصنع شركتها التابعة آيسين كيوشو في مدينة كوماموتو. وقد بدأت الشركة بالفعل فحص خطوط الإنتاج، إلا أنها لم تحدد بعد موعدًا لاستئناف تشغيل المصنع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)