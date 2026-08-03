【فيديو】بعد 16 عامًا من الإغلاق.. إعادة افتتاح شاطئ في فوكوشيما عقب كارثة 2011

أخبار اليابان

أُعيد افتتاح شاطئ أوكيدو في بلدة ناميئ بمحافظة فوكوشيما في الأول من أغسطس/آب، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقه قبل 16 عامًا في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير وحادثة محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.

ويقع الشاطئ على بُعد نحو 6 كيلومترات شمال المحطة النووية. وقبل كارثة عام 2011، كان يستقبل الزوار سنويًا من أواخر يوليو/تموز مع بداية العطلة الصيفية وحتى قبيل عيد أوبون.

وبعد إقامة مراسم للصلاة والدعاء من أجل السلامة بمناسبة إعادة افتتاحه، استمتع الزوار بالسباحة في البحر واللعب على الشاطئ، في مشهد أعاد الحياة إلى المنطقة بعد سنوات طويلة من الإغلاق.

ومن المقرر أن يستمر موسم السباحة في الشاطئ حتى 9 أغسطس/آب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)