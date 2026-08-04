”بي واي دي“ الصينية تدخل سوق السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المنتظر أن يؤدي دخول شركة ”بي واي دي“ الصينية إلى اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان، وهي فئة لا تزال تمثل سوقًا متخصصة في قطاع سيارات الركاب بالبلاد.

وكانت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة قد أطلقت الأسبوع الماضي طراز ”راكو“ (Racco) في اليابان، لتصبح أحدث الوافدين إلى قطاع يُتوقع أن يشهد منافسة إضافية من شركة ”إي إم تي“ (EMT Co)—وهي شركة ناشئة يابانية تمتلك شركة ”تشيري أوتوموبيل“ الصينية حصة فيها—بالإضافة إلى شركة ”سوزوكي موتور“ (Suzuki Motor Corp)، وهي صانع رئيسي للسيارات الصغيرة في اليابان.

وتشكل السيارات الصغيرة، التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل أسعارها المعقولة وعمليتها، أكثر من 30% من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد. ومع ذلك، لا يتوفر حاليًا سوى أربعة طرازات كهربائية فقط من سيارات الركاب الصغيرة.

ووفقًا للجمعية اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية، باعت سيارة ”ساكورا“ من شركة ”نيسان موتور“—وهي الرائدة في هذا القطاع—نحو 10,000 وحدة في السنة المالية 2025 التي انتهت في مارس الماضي، وهو رقم يقل بكثير عن مبيعات طراز ”إن-بوكس“ (N-Box) من شركة ”هوندا موتور“—وهو الطراز الأكثر مبيعًا بين السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين—والذي بلغت مبيعاته نحو 200 ألف وحدة.

وتهدف ”بي واي دي“ إلى بيع 10,000 سيارة من طراز ”راكو“ سنويًا، مؤكدة رغبتها في جعل هذا الطراز «المعيار الجديد» للسيارات الصغيرة. وقال مسؤول في إحدى شركات تصنيع السيارات اليابانية: «إن المعركة بين المصنعين ستصبح بالتأكيد أكثر شراسة».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)